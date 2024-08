2. Bundesliga: Emotionale Rückkehr - Baumgart jubelt!

Im Auftaktspiel der 2. Bundesliga liefern sich der 1. FC Köln und der Hamburger SV eine hart umkämpfte Partie. Am Ende jubelt Steffen Baumgart - ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein!

Im Auftaktspiel der 2. Bundesliga liefern sich der 1. FC Köln und der Hamburger SV eine hart umkämpfte Partie. Am Ende jubelt Steffen Baumgart - ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein!

Ransford Königsdörffer schnürte in der ersten Halbzeit einen Doppelpack (6., 35.) - auch dank der Mithilfe von Köln-Keeper Jonas Urbig . Der neuen Nummer eins im Tor der Kölner unterlief beim ersten Gegentreffer ein kapitaler Patzer, auch beim zweiten Tor hatte er das Glück nicht unbedingt auf seiner Seite.

Köln-Boss hadert: „Wir dürfen es halt nicht verlieren“

In der zweiten Halbzeit meldeten sich die Geißböcke zurück und Linton Maina erzielte nach Vorlage von Dejan Ljubicic den Anschlusstreffer (79.).

„In der Summe war es ordentlich, was wir gemacht haben - wir dürfen es halt nicht verlieren“, sagte Kölns Geschäftsführer Christian Keller bei Sky und haderte mit der schlechten Chancenverwertung: „Wenn du die Tore nicht machst, dann geht es eben so aus.“

Für Baumgart war es ein ganz besonderer Erfolg: Im Sommer 2021 heuerte der Kult-Coach in Köln an, im Dezember vergangenen Jahres war die Zusammenarbeit beendet.

Köln konnte den Abstieg in die 2. Bundesliga nicht mehr vermeiden. Und Baumgart - der in der Zwischenzeit in Hamburg unterschrieben hatte - blieb der Aufstieg verwehrt. Nun kam es zum emotionalen Wiedersehen, mit dem besseren Ende für Baumgart - ausgerechnet gegen Köln.