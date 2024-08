Schiedsrichter reagiert nach Schalke-Zoff - bittere Erkenntnis für Königsblau

Schiedsrichter Nicolas Winter reagiert auf seine Entscheidung, Schalkes Ron Schallenberg beim Spiel in Nürnberg mit Gelb-Rot vom Platz gestellt zu haben. Der Unparteiische gibt seinen Fehler zu und lobt das Schalker Verhalten.

Diese Entscheidung erhitzte die Gemüter des FC Schalke: Ron Schallenberg wird beim Zweitligaspiel der Königsblauen in Nürnberg in der vierten Minute der Nachspielzeit von Caspar Jander am Fuß getroffen, beide Akteure waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit einer Gelben Karte verwarnt worden.