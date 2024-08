Zalazar und mehr! Transfer-Hattrick für Schalke

Der FC Schalke 04 verpflichtet drei neue Spieler. Darunter befindet sich ein Talent, dessen Bruder den S04 zwischenzeitlich zurück in die Bundesliga geführt hat.

Der FC Schalke 04 verpflichtet drei neue Spieler. Darunter befindet sich ein Talent, dessen Bruder den S04 zwischenzeitlich zurück in die Bundesliga geführt hat.

Drei Neuzugänge auf einen Schlag! Zweitligist FC Schalke 04 hat am Dienstag die Verpflichtungen von Steve Noode, Ilyes Hamache und Mauro Zalazar bekanntgegeben.

Letzterer ist der jüngere Bruder des Ex-Schalker Rodrigo Zalazar, der den Verein vor zwei Jahren nach dem ersten Abstieg in die 2. Liga wieder in die Bundesliga führte. Sein 19 Jahre alter Bruder kommt vom FC Granada und unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Schalke will Zalazar-Bruder entwickeln

„Wir sehen in Mauro einen sehr interessanten Spieler für die kommenden Jahre, Ben kennt ihn bereits seit langer Zeit. Wir freuen uns, jetzt auf Schalke mit ihm an seiner Entwicklung zu arbeiten“, sagte Sportdirektor Marc Wilmots über den Mittelfeldspieler.

In seiner Jugend spielte der Rechtsfuß zunächst für Albacete Balompié, Atlético Benamiel CF und Club 26 Febrero. 2020 folgte der Wechsel zum FC Granada. Im Juli nahm er zuletzt an den Lehrgängen der uruguayischen U20-Nationalmannschaft teil.

„Kreativer Spieler mit gutem Spielverständnis“

Auch Hamache unterschrieb ein Arbeitspapier bis 2028. Der Offensivspieler wechselte vom FC Valenciennes zu den Knappen. Für die Nordfranzosen debütierte das Eigengewächs am 21. September 2021 in der Ligue 2. In 82 Liga- und zehn Pokalspielen gelangen dem Offensivmann elf Tore und zwei Vorlagen. Der 21-Jährige gilt als Soforthilfe für die Schalker.