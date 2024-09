2. Bundesliga: Kurioser Zwischenfall auf Schalke! Kommentator sieht zwei Tore nicht

Verrückte Minuten auf Schalke! Während dem Spiel in der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Darmstadt 98 hat es in der Veltins-Arena für kurze Zeit gleich zweimal einen Stromausfall gegeben. Der erste Vorfall ereignete sich zwischen der 34. und 38. Minute, kurz nachdem S04-Stürmer Moussa Sylla das zwischenzeitliche 2:0 (34.) erzielt hatte.

Kommentator sieht Schalke-Tor nicht

Auf Schalke gingen aufgrund des Stromausfalls auch für kurze Zeit die Lichter im Stadion aus. Wenig später, nachdem die Elektrizität wieder funktionierte, erzielte Ron Schallenberg das zwischenzeitliche 3:0 (38.) für die Knappen. Die TV-Zuschauer bekamen den Treffer in der Konferenz nicht zu sehen, genauso wie auch Küpper. „Ich habe das Tor noch nicht gesehen, ich habe es nur geschildert bekommen“, so der Kommentator.

Auch zweites Darmstädter Tor nicht im TV zu sehen

Es wurde aber noch kurioser: Auch in der 55. Minute setzte die Elektrizität auf Schalke aus, wieder wurde es dunkel - und schon wieder traf eine Mannschaft umgehend ins Tor, als das Licht wieder anging. Diesmal waren es die Gäste aus Hessen, die durch Isac Lidberg auf 2:3 (56.) verkürzten. Auch dieses Tor konnte Küpper nicht sehen, genauso wie die TV-Zuschauer in der Konferenz. „So etwas habe ich in 30 Jahren noch nie erlebt“, so Küpper.

Tobias Mohr hatte Schalke per direktem Freistoß (14.) in Führung gebracht. Sylla und Schallenberg trafen anschließend zum zweiten und dritten Mal für Königsblau, kurz vor der Halbzeit verkürzte Fraser Hornby per Elfmeter für Darmstadt (45.+5). In der zweiten Halbzeit dann die große Show von Lidberg, der das Spiel mit einem Hattrick (56., 76. und 87. Minute) komplett auf den Kopf stellte. Am Ende gewann Darmstadt sogar mit 5:3 auf Schalke.