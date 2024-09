Klose? "Man hat nur gehört, er hört auf keinen"

Miroslav Klose will als Trainer Karriere machen. Das überrascht Mario Basler gewaltig. Der Ex-Kollege macht dem Weltmeister von 2014 auch Druck.

Miroslav Klose will als Trainer Karriere machen. Das überrascht Mario Basler gewaltig. Der Ex-Kollege macht dem Weltmeister von 2014 auch Druck.

Die eindeutige 0:4-Klatsche gegen den 1. FC Magbeburg hat den Start von Trainer Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg nicht leichter gemacht. Nach vier Spielen in der 2. Bundesliga steht der Club auf dem 13. Tabellenplatz, dabei wurde nur ein Spiel gewonnen.

Erster Anlass für Bundesliga-Kultfigur Mario Basler, an den Fähigkeiten von Klose zu zweifeln: „Ich habe mit Klose zusammen gespielt in Kaiserslautern. Nein, ich habe nicht gedacht, ob er ein guter oder schlechter Trainer wird. Ich habe gedacht, dass er überhaupt keinen Trainer macht“, sagte Basler in der neuen Folge seines Podcasts „Basler ballert“.