"Weggerempelt": Schwere Vorwürfe gegen Zweitligaschiedsrichter

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war Azzouzi von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck mit Gelb-Rot in die Kabine geschickt worden. Auch Fürths Cheftrainer Alexander Zorniger sah im Rahmen dieser Szene die Gelbe Karte.

Der Vorfall wurde auch von einigen Augenzeugen so bestätigt, beispielsweise Sergio Pinto, Chefscout bei Greuther Fürth. Dieser gab an, dass er den Rempler wahrgenommen habe. „Ich würde das auch unter Eid vor Gericht so bezeugen.“

Zorniger schießt gegen Schiedsrichter: „Nur darauf gewartet“

In der hitzigen Partie, die Düsseldorf durch einen umstrittenen Elfmeter in der Schlussphase für sich entschied, ging es bereits in der ersten Halbzeit ordentlich zur Sache. Nach einem Treffer auf beiden Seiten kurz vor der Pause regte sich Azzouzi derart heftig über eine Freistoßentscheidung auf, dass er zwei direkt zweimal Gelb in kurzer Zeit erhielt und auf die Tribüne geschickt wurde.