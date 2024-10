2. Bundesliga heute: Fürth - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die SpVgg Greuther Fürth geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen den 1. FC Nürnberg . In den letzten neun Zweitliga spielen gegen den Club verloren die Fürther nur einmal, nämlich im Juli 2022 mit 0:2. Besonders im heimischen Sportpark Ronhof | Thomas Sommer zeigt sich Fürth stark: Nur eines der letzten 13 Pflichtspiele gegen Nürnberg ging verloren, und das war im September 2017. Diese Serie gibt den Gastgebern sicherlich Selbstvertrauen, um die aktuelle Negativserie von vier Spielen ohne Sieg zu beenden.

Ein auffälliges Merkmal der bisherigen Saison von Greuther Fürth sind die Elfmeter. Die Mannschaft erhielt bereits drei Strafstöße, mehr als jedes andere Team, und verwandelte alle sicher durch Julian Green. Gleichzeitig wurden aber auch drei Elfmeter gegen die Franken gepfiffen, ein Ligahöchstwert. Torhüter Nahuel Noll konnte dabei zwei Elfmeter parieren, was ihn zum besten Elfmeter-Keeper der Liga macht. Diese Statistik könnte im heutigen Spiel erneut eine Rolle spielen, insbesondere gegen einen Gegner, der oft in Rückstand gerät.

1. FC Nürnberg: Rückstände als Motivation

Der 1. FC Nürnberg hat in dieser Saison eine bemerkenswerte Fähigkeit gezeigt, Rückstände in Punkte umzuwandeln. In allen acht bisherigen Spielen lag der Club zurück, konnte aber dennoch zehn Punkte sammeln – ein Ligahöchstwert. Zuletzt gelang ein 3:2-Sieg gegen Preußen Münster, bei dem Caspar Jander mit einem Tor und zwei Assists glänzte. Diese Moral könnte heute entscheidend sein, um gegen die heimstarken Fürther zu bestehen und den zweiten Sieg in Folge zu feiern.