Verbaler Rundumschlag! HSV-Boss tobt

Nach der Niederlage in Elversberg holt Sportvorstand Stefan Kuntz zu einem verbalen Rundumschlag aus. Vor allem vermeintliche Führungsspieler kritisiert Kuntz scharf.

„Wir haben ganz gut angefangen und haben das Spiel gut kontrolliert“, sagte Kuntz bei Sky , aber dann habe man die Grundtugenden vermissen lassen. Gleichzeitig habe es Elversberg mit Einsatzwillen dem HSV gezeigt, wie es geht: „Was mich am meisten geärgert hat: Mit Elversberg stand eine Mannschaft auf dem Platz. Und bei uns nicht!“

Darauf angesprochen, dass er schon im Vorfeld vor dem Gastspiel in Elversberg gewarnt habe, meinte Kuntz: „Also wir müssen nicht warnen vor Elversberg. Nur weil hier das Stadion noch nicht so perfekt aussieht oder weil der Ort ein bisschen kleiner ist, ist die Mannschaft ja nicht schlechter. Wir haben Respekt vor Elversberg und vor der Arbeit von Horst Steffen und seinem Team. Darum geht es nicht.“

Kuntz knöpft sich HSV-Führungsspieler vor

Und Kuntz wurde deutlich: „Wir wussten genau, wenn man aufsteigen will, muss man hier punkten. Das haben wir nicht hingekriegt.“

Dann begann der 61-Jährige mit seiner Analyse: „Warum kriegt das keiner hin? Warum waren die besten Spieler noch die, die noch nicht so lange beim HSV spielen?“

Warum bekämen es die Spieler, die schon länger beim HSV seien „nicht endlich mal hin, genau hier, wenn es mal wieder so läuft, wie es eigentlich keiner haben will, dann endlich mal meinen Charakter zu drehen und mal was anders zu machen? Das wäre ein Zeichen von Entwicklung und das haben wir heute nicht gezeigt“, wetterte Kuntz.