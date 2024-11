2. Bundesliga heute: Elversberg - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr empfängt die SV Elversberg den SC Paderborn 07 in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Beide Teams trafen in der vergangenen Saison erstmals im Profifußball aufeinander und konnten jeweils ihr Heimspiel gewinnen. Elversberg feierte dabei einen beeindruckenden 4:1-Sieg, während Paderborn mit 3:1 die Oberhand behielt. Besonders bemerkenswert war der Auftritt der Saarländer am 14. Spieltag, als sie erstmals in der 2. Bundesliga vier Tore erzielten. Ein höherer Sieg gelang ihnen nur im August 2024 mit einem 4:0 gegen den SV Darmstadt 98.

Ein Spieler, der in dieser Saison besonders im Rampenlicht steht, ist Fisnik Asllani von der SV Elversberg. Mit acht Saisontoren hat er den Rekord für die meisten Treffer eines Elversberger Spielers in der 2. Liga eingestellt, den zuvor Luca Schnellbacher in der Saison 2023/24 aufgestellt hatte. Asllani hat zudem elf Scorerpunkte gesammelt, was in der Liga nur von Isac Lidberg aus Darmstadt übertroffen wird. Diese beeindruckende Leistung hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Elversberg derzeit auf dem dritten Tabellenplatz steht.





Paderborns Herausforderung als Tabellenführer

Defensive Stabilität gegen offensive Stärke

Der SC Paderborn geht als Tabellenführer in diese Partie, eine Position, die sie in dieser Saison bereits zum dritten Mal innehaben. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass die Rolle des Spitzenreiters in der 2. Liga tückisch sein kann. Paderborn konnte keines seiner letzten drei Spiele als Tabellenführer gewinnen und insgesamt verlor in den letzten vier Spieltagen immer das Team auf Rang eins. Diese Serie gilt es für die Ostwestfalen zu durchbrechen, um ihre Spitzenposition zu festigen.Die SV Elversberg hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Form gezeigt, insbesondere in der Defensive. Seit Beginn des 7. Spieltags kassierten sie die wenigsten Gegentore in der Liga. Gleichzeitig hat Paderborn seine offensive Stärke vor allem in der zweiten Halbzeit unter Beweis gestellt, mit 17 von 22 Saisontoren nach der Pause. Beide Teams sind zudem für ihre Fairness bekannt, mit den wenigsten Gelben Karten in der Liga. Es wird spannend zu sehen sein, ob Elversbergs defensive Stabilität oder Paderborns offensive Durchschlagskraft den Ausschlag geben wird.