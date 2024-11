2. Bundesliga heute: Köln - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 09.11.2024 • 10:00 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Köln geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. In den letzten 13 Pflichtspielen gegen die Franken mussten die Kölner nur eine Niederlage hinnehmen. Diese datiert aus dem April 2007, als Fürth mit 2:0 im RheinEnergieStadion siegte. Insgesamt hat der 1. FC Köln in elf Heimspielen gegen Greuther Fürth nur einmal verloren, was die Domstädter zu einem klaren Favoriten in dieser Begegnung macht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Köln - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Nach einer durchwachsenen Phase hat der 1. FC Köln zuletzt wieder in die Erfolgsspur gefunden. Zwei Siege in Folge ohne Gegentor markieren einen Aufwärtstrend, den die Kölner seit Februar 2020 nicht mehr erlebt haben. Besonders bemerkenswert ist die Defensivleistung, die zuletzt mit Marvin Schwäbe im Tor stabilisiert wurde. Dennoch bleibt die Heimschwäche ein Thema, da die Kölner bereits drei Heimniederlagen in dieser Saison hinnehmen mussten, was zuletzt in der Saison 1998/99 der Fall war.

Greuther Fürth in der Krise – Defensive als Achillesferse

Greuther Fürth kämpft derzeit mit erheblichen Problemen, insbesondere in der Defensive. In den letzten sechs Zweitliga-Spielen kassierten die Franken mindestens zwei Gegentore pro Partie, insgesamt 18 Gegentreffer in diesem Zeitraum. Diese Schwäche könnte gegen den offensivstarken 1. FC Köln, der die meisten Schüsse in dieser Saison abgegeben hat, entscheidend sein. Der einzige Lichtblick für Fürth war der 4:3-Auswärtssieg auf Schalke, der jedoch nicht über die insgesamt schwache Phase hinwegtäuschen kann.

Spieler im Fokus: Tim Lemperle und Branimir Hrgota

Besondere Aufmerksamkeit verdient heute Tim Lemperle, der in dieser Saison bereits sechs Tore für den 1. FC Köln erzielt hat und damit der beste Torschütze seines Teams ist. Interessanterweise spielte Lemperle in der Vorsaison noch für Greuther Fürth und erzielte dort ebenso viele Treffer. Auf der anderen Seite steht Branimir Hrgota, der mit seinem 50. Zweitliga-Tor kürzlich einen Meilenstein erreichte. Beide Spieler könnten heute den Unterschied machen und sind Schlüsselakteure, auf die es zu achten gilt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FC Köln gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KOE gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Köln gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.