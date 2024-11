Nächster Trainer weg! Doppel-Beben in der Zweiten Liga

Fürther Doppelschlag am Dienstagabend! Die SpVgg Greuther Fürth hat Jan Siewert als neuen Cheftrainer vorgestellt und Ex-Profi Stephan Fürstner als neuen Sportdirektor benannt.

„Stephan Fürstner hat uns davon überzeugt, dass er unsere sportliche Neuausrichtung maßgeblich vorantreiben und verantworten kann“, wird Peter Köhr, Aufsichtsratsvorsitzender, auf der Vereinsseite zitiert. „Wir setzen mit Stephan auf einen ehemaligen Spieler unseres Vereins, der sich nach seiner Karriere Schritt für Schritt auf diesen Moment vorbereitet hat und auch schon als Spieler eine besondere Führungsstärke in sich hatte.“

Interimscoach Haas rückt wieder in die U23

Der Zweitligist hatte sich im Oktober nach der 0:4-Niederlage im Derby gegen den 1. FC Nürnberg von Cheftrainer Alexander Zorniger und von Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi getrennt und eine sportliche Neuausrichtung ausgerufen. Interimistisch hatte U23-Coach Leo Haas für vier Spiele übernommen, der laut übereinstimmenden Medienberichten schon am Mittag vor dem Aus stand und nun wieder die U23 des Kleeblatts betreuen wird.

Mit Jan Siewert verpflichtet Fürth einen neuen Cheftrainer, der zuletzt in der 1. Bundesliga aktiv war. Der 42-Jährige trainierte zuletzt interimsweise die Profis des 1. FSV Mainz 05, ehe er kurz vor Weihnachten 2023 zum Cheftrainer befördert wurde. Nach nur fünf folgenden Partien wurde Siewert dann wieder beurlaubt, seitdem war er ohne Tätigkeit.

Fürth zuletzt mit Negativlauf

„Ich kenne Jan noch aus meiner Zeit in Mainz und in den Gesprächen, die wir mit ihm geführt haben, kamen wir zu der Überzeugung, dass er für uns der richtige Trainer ist“, wird Neu-Sportdirektor Fürstner auf der Vereinsseite zitiert. „Die jetzt anstehende Länderspielpause bietet sich an, mit der Verpflichtung auch nicht bis zum Winter zu warten, sondern Jan die Möglichkeit zu geben, direkt mit der Mannschaft intensiv zu arbeiten.“