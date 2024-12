Hannover-Boss erklärt Trainer-Knall

Kind: „Eine Entwicklung, die ich nicht erklären kann“

Und auch wenn der Zeitpunkt der Trennung für die Öffentlichkeit überraschend kommt, sah es laut Kind intern anders aus: „Wer intern die Diskussion intensiver verfolgt hat, wusste, dass man nicht zufrieden ist, aber auch nicht unzufrieden. Letztendlich gab es eine Stagnation und dann muss man entscheiden: Was will man erreichen und kann man das unter den Rahmenbedingen schaffen?“

Der 80-Jährige betonte aber, dass keine persönlichen Gründe ausschlaggebend waren und will mit Leitl später auch nochmal in Ruhe sprechen, da dies bisher nur Sportdirektor Marcus Mann getan habe.

Leitl war seit der Saison 2022/23 Trainer von Hannover 96 und stand in 89 Spielen des Klubs als Verantwortlicher an der Seitenlinie. Nun soll unter Breitenreiter die gewünschte Entwicklung erfolgen. Dessen Name, so Kind, „lag nahe. Er ist ein ausgewiesener Fußball-Fachmann, hat das oft nachgewiesen, er war frei und wohnt in Hannover. Da passte einfach alles jetzt.“ Breitenreiter sei zudem „ein 96er“.