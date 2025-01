"Hilflos": Die Tortur von Herthas verhindertem Hoffnungsträger

Hoffnungsträger Fabian Reese vom Zweitligisten Hertha BSC kämpft nach dem erneuten Rückschlag für sein Comeback - und damit auch gegen all den angestauten Frust.

Herthas Hoffnungsträger fühlt sich hilflos

Im Trainingslager ist er nun wieder dabei, trainiert aber größtenteils individuell. „Ich weiß nicht, wie es in zwei Tagen, wie es nächste Woche oder in ein paar Monaten aussieht“, so Reese über seine unklaren Comeback-Pläne: „Ich versuche einfach, bestmöglich zu arbeiten, um die Chance zu erhöhen, dass mein Körper schnellstmöglich wieder gesund wird.“