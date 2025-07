Hertha BSC: "Unfassbare Qualität verloren" - klappt der Aufstieg dennoch?

Hertha BSC geht voller Optimismus in die neue Zweitliga-Saison. Trainer Stefan Leitl untermauert bei SPORT1 die Aufstiegsambitionen und macht eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Klappt es im dritten Anlauf? Hertha BSC will endlich zurück in die Bundesliga . Diesen Anspruch hat auch Trainer Stefan Leitl und formuliert im Gespräch mit SPORT1 klare Ziele für die kommende Zweitligasaison.

„Wenn du bei einem Verein wie Hertha BSC arbeitest, muss der Ansporn immer das Maximale sein, in der Liga, in der wir sind. Und das heißt, dass der Weg zurückführen muss in die Bundesliga“, erklärte Leitl.

Der 47-Jährige heuerte am 17. Februar als Cheftrainer bei der Hertha an , der Verein lag zu diesem Zeitpunkt auf dem 14. Tabellenplatz und kämpfte mit 25 Punkten auf dem Konto gegen den Abstieg.

Hertha unter Leitl besser - aber Top-Talent weg

Derry Scherhant entschied sich ebenfalls für einen Wechsel in die Bundesliga und wurde für zwei Millionen Euro an den SC Freiburg verkauft. Florian Niederlechner kehrte ablösefrei zu seinem Ausbildungsverein TSV 1860 München zurück. Unter anderem diese Abgänge gilt es nun aufzufangen.

Bayern-Juwel kommt auf Leihbasis

„Wir haben mit Maurice Krattenmacher ( kommt als Leihspieler vom FC Bayern , Anm. d. Red.) und Paul Seguin (wechselt vom FC Schalke 04 für 400.000 Euro Ablöse nach Berlin, Anm. d. Red.) schon zwei Transfers getätigt, die uns qualitativ sehr guttun. Jetzt schauen wir, was noch möglich ist. Aber insgesamt sind wir schon so aufgestellt, dass wir einfach auch eine gute und erfolgreiche Saison spielen können.“

„Wenn dann 70.000 Zuschauer im Stadion sind und das so honorieren, ist das natürlich unfassbar. Für uns und auch nach außen hin, ist es schon eine Dokumentation, was wir auch leisten können als Verein“, freut sich der Cheftrainer der Blau-Weißen.

Kracherduell zum Auftakt bei Schalke 04

In Berlin geht man also voller Optimismus in die neue Saison. „Am Ende des Tages wollen wir einfach ganz oben stehen“, lautet Leitls Kampfansage an die Konkurrenz.