FC Bayern: Robert Lewandowski über Erling Haaland als möglichen Nachfolger

Angesprochen auf seinen BVB-Konkurrenten, sagte Lewandowski bei Amazon Prime nach seiner erneuten Torgala: „Ich bin Lewandowski und denke an mich selbst. Ich bin viele Jahre älter, das kann man nicht vergleichen. Es ist klar, dass ein Verein an einem Spieler interessiert ist, der so viele Tore schießt. Für mich ist das aber nicht wichtig.“