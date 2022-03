Deutschland - Israel: Andreas Herzog über Dabbur, Flick, DFB-Team

Wenn am Samstag die deutsche Nationalmannschaft in Sinsheim gegen Israel spielt (20.45 Uhr im LIVETICKER), wird sich Andreas Herzog das Spiel gerne anschauen. Der Österreicher spielte schließlich die Hälfte seiner Karriere in Deutschland (von 1992 bis 1995 und von 1996 bis 2001 für Werder Bremen und in der Saison 1995/1996 für den FC Bayern). Vom 1. August 2018 bis Juni 2020 Trainer war der heute 53-Jährige auch mal Trainer des israelischen Nationalteams.