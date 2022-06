BVB-Legende Jürgen Kohler spricht über seine ungewöhnliche Kindheit und die Anfänge als Profi

Er wuchs in der Nähe von Mannheim auf. Die Familie wohnte in einer Drei-Zimmer-Wohnung. „Drumherum waren größere Häuser. Einmal stand da ein Kettcar und ich dufte stolz wie Oskar damit um den Block fahren. Das war schon toll“, erinnert sich der heute 56-Jährige. „Ich hatte in meiner Kindheit viele Freunde, bin auch heute noch mit denen in Kontakt.“