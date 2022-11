WM 2022: DFB vor Klage gegen FIFA nach Verbot von "One Love"-Binde

Das deutsche Auftaktspiel gegen Japan, in dem Kapitän Manuel Neuer die umstrittene Binde hätte tragen sollen, findet aber bereits am Mittwoch (14 Uhr MEZ/ARD und Magenta) statt. Mit dem Gang vor das CAS könnte der DFB im Erfolgsfall zumindest erwirken, die Binde in den weiteren WM-Spielen tragen zu dürfen. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)