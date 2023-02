Youth League: BVB-Youngster werfen PSG nach Elfer-Krimi raus

Der Nachwuchs des BVB setzte sich beim Heimspiel am Dienstag gegen Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen mit 5:4 durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden, Verlängerung und Rückspiel gibt es in der Youth League ab der Playoff-Runde nicht mehr.

Dortmund war in der 39. Spielminute zunächst in Rückstand geraten. Noha Lemina traf nach einer Hereingabe von der linken Seite aus kurzer Distanz - doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Samuel Bamba tanzte gleich zwei PSG-Youngster aus, ehe er mit einem unhaltbaren Schuss aufs lange Eck den Ausgleich markierte (41.).

Die Gäste aus Paris, bei denen mit Ethan Mbappé der jüngere Bruder von Superstar Kylian Mbappé in der Startelf stand, versuchten zu Beginn der zweiten Halbzeit das Spiel an sich zu reißen. Der BVB kam aber mehrfach mit guten Kontern und vor allem starken Standards gefährlich vor das Tor des Gegners.

Bamba stark - PSG beendet Spiel in Unterzahl

In der 72. Minute kam Bamba der Führung am nächsten, als er einen Freistoß an die Latte setzte. Der 19-Jährige zeigte eine starke Vorstellung.