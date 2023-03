EM-Qualifikation live im TV, Stream: Siegt England auch gegen die Ukraine? - Italien und Portugal gefordert

Am Sonntag um 18:00 Uhr gastiert die Ukraine zum EM-Qualifikationsspiel im Londoner Wembley Stadion. Während die Ukraine an Spieltag eins keine Begegnung vor der Brust hatte, erkämpften sich die Three Lions in Neapel einen 2:1-Auswärtssieg gegen Italien und starteten somit erfolgreich in die Länderspielpause.