Beckham-Beichte: So hart traf England-Ikone WM-Aus 1998 - bespuckt & jahrelang bepöbelt

Er ist eine Fußball-Ikone in England, zählt zu den einflussreichsten wie prominentesten Sportler-Persönlichkeiten, ist Werbefigur, erfolgreicher PR-Manager in eigener Sache und obendrein führender Kopf einer Eigentümergruppe von MLS-Klub Inter Miami , bei dem nun Weltstars wie Lionel Messi und Sergio Busquets kicken.

Denn: Nach seiner Rückkehr in die Heimat sah sich Beckham extremen Beschimpfungen ausgesetzt, traute sich dadurch, nicht mal mehr auf die Straße zu gehen: „Ich konnte nicht durch London fahren. Ich konnte in London nicht spazieren gehen. Ich konnte nicht in Restaurants gehen. Ich konnte nicht in Bars gehen. Selbst meine Freunde wollten nicht mit mir ausgehen.“