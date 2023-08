"Niemand will Eden Hazard": Der Weltfußball ignoriert den gefallenen Star

Es ist gespenstisch still geworden um Eden Hazard. Transfergerüchte? Fehlanzeige! Interviews? Fehlanzeige! Instagram-Posts? Schon seit Wochen nicht mehr! Einer der begabtesten Fußballer der Gegenwart scheint endgültig von der Bildfläche verschwunden zu sein.

„Niemand will Eden Hazard“, titelte die spanische Zeitung Sport jüngst.

Das große Problem von Hazard

Das Desinteresse des Weltfußballs könnte das letzte bittere Kapitel in der Geschichte eines Naturtalents sein, das längst als Inbegriff des Absturzes gelten darf. Als Hazard im Sommer 2019 vom FC Chelsea zu Real Madrid wechselte, wurde sein Marktwert von transfermarkt.de auf 150 Millionen Euro taxiert. Nach seiner Vertragsauflösung am 1. Juli liegt er bei fünf Millionen Euro.

Hazard hätte ein Weltstar sein können. Und selbst jetzt könnte er noch ein Profi sein, vielleicht sogar ein ziemlich guter. Aber will er es auch? Eine verbale Kampfansage an das drohende Karriereende klingt sicher anders. Mit „ein bisschen“ ist es da nicht getan.

„Das ist nicht in mir“

Dabei war Hazard einst als Nachfolger von Mentalitäts-Monster Cristiano Ronaldo zu den Königlichen gekommen. Ein Jahr nach dessen Abschied zu Juve übernahm er die Nummer sieben, sollte der Superstar unter den Superstars sein. Dass daraus nichts wurde, lag nicht nur an den vielen Verletzungen, die der Belgier über sich ergehen lassen musste.

Denn die unbändige Gier nach Siegen, die Ronaldo tagtägliche demonstrierte, trieb Hazard nie an. Das haben nicht nur ehemalige Teamkollegen schon erzählt , er hat es 2015 selbst zugegeben.

„Ich frage mich oft, was ich tun kann, um wie Messi und Ronaldo zu werden und 50 oder 60 Tore in einer Saison zu schießen. Ich versuche es natürlich, aber mir ist klar, dass ich nie ein echter Torjäger sein werde“, meinte Hazard damals: „Das ist nicht in mir. Es ist vor allem eine mentale Sache.“