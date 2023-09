"Unfassbarer" Plan gekippt: Watzke verkündet folgenschweren DFB-Hammer

Der DFB-Vizepräsident und BVB-Geschäftsführer bezeichnete die geplanten Änderungen beim DUP-Unternehmertag in Essen als „unfassbar“ sowie „für mich nicht nachvollziehbar“ und sprach von einem „grundsätzlich falschen Ansatz“, mit dem er in spöttischem Ton abrechnete: “Es gab ja auch die Diskussion, nicht mehr auf Tore zu spielen. Demnächst spielen wir dann noch ohne Ball. Oder wir machen den eckig, damit er den etwas langsameren Jugendlichen nicht mehr wegläuft.“

DFB pries die Reform im Januar noch vollmundig an

Ursprünglich wollte der DFB ab 2024 neue Spielformen im Nachwuchsbereich umsetzen. Damit sollte in den Altersklassen von der U6 bis zur U11 der Leistungsdruck minimiert und die sportliche Entwicklung der Kinder stärker in den Vordergrund gerückt werden - mit dem Ziel, weniger Talente zu verlieren, die sich wegen geringer Einsatzzeit vom Fußball abwenden.

Zu den Plänen gehörte, in der G- und F-Jugend keine Meisterschaftsrunde mehr auszutragen, stattdessen waren Spielenachmittage und Festivals mit mehreren, kleineren Mannschaften und Spielfeldern in einem alternativen Wettbewerbsformat vorgesehen. Eine zentrale Rolle spielte auch ein Rotationsprinzip mit festen Wechseln, um allen Kindern Einsatzzeiten zu ermöglichen.

„Die Kinder sollen aktiv am Spiel teilnehmen und möglichst viele Tore schießen“, führte der langjährige DFB-Funktionär damals aus: „Deshalb wird auf kleinere Teams und viel Abwechslung gesetzt. Die neuen Spielformen geben allen auf dem Platz so häufig wie möglich die Chance, den Ball am Fuß zu haben. Wir müssen wie Kinder denken, nicht wie Erwachsene. Nur Kinder, die Spaß und Freude am Spiel entwickeln, werden dem Fußball erhalten bleiben. Und Spaß haben sie dann, wenn sie viele Aktionen mit dem Ball haben. Die Reform soll den gesamten Fußball und die Nachwuchsarbeit an der Basis langfristig stärken.“