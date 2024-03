Bierhoff: DFB-Team hat bei EM "alle Chancen"

„Mich hat besonders gefreut, dass man wirklich gesehen hat, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, dass eine Geschlossenheit da war, die Sache sehr diszipliniert und auch strukturiert angegangen wurde. So hat man beim Turnier alle Chancen, weit zu kommen und es auch zu gewinnen“, sagte Bierhoff dem SID bei einem Medientermin am Mittwoch.

DFB-Team feiert Siege gegen Frankreich und die Niederlande

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte am vergangenen Samstag zunächst in Lyon gegen Vizeweltmeister Frankreich gewonnen (2:0), am Dienstag folgte in Frankfurt ein weiterer Sieg gegen die Niederlande (2:1). „Die beiden Spiele haben dazu geführt, dass die Fans wieder optimistisch sind und sich auf das Turnier freuen. Sie haben den Glauben wieder bekommen“, sagte Bierhoff.