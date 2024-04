Fake-Zitate? Dani Alves dementiert angebliches Interview

Hat Dani Alves sein Schweigen gebrochen? Die spanische Zeitung El Periódico veröffentlichte am Freitagnachmittag Zitate von Dani Alves, der knapp eineinhalb Wochen zuvor das Gefängnis verlassen hatte, weil seine Kaution in Höhe von einer Million Euro gezahlt worden war. Der ehemalige brasilianische Rechtsverteidiger war wegen Vergewaltigung zu einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden und saß bereits seit Januar 2023 in Untersuchungshaft. Alves behauptet aber: Das Interview hat nie stattgefunden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Zitate sollen aus einem Gespräch stammen, das nach einem der wöchentlichen Besuche im Gericht in Barcelona stattgefunden haben soll. „Das ist, was ich machen muss. Jeden Freitag gehe ich zum Gericht und das war‘s. Viel mehr hab ich auch nicht zu tun“, wird Alves von der Zeitung zitiert. Die Termine seien Teil seiner Kautionsvereinbarung. Die Anklage bekam der Brasilianer, weil er im Dezember 2022 eine Frau in einem Nachtclub vergewaltigt hat.

Kommentare zu Details über seinen Fall hätte er vermieden, er machte allerdings leichte Späße darüber. So wird der 40-Jährige zitiert: „Das Spiel, das ich spielen muss, ist im Gericht“. Wie lange der Prozess noch dauern könnte, wüsste er allerdings selbst nicht. Nach seinen Aussagen wäre er aber zuversichtlich, dass er alle Herausforderungen meistern könnte und alles hat, was es braucht, um das Gefängnis zu überleben.

Alves kam im Gefängnis gut zurecht

Die bisherigen 14 Monate hinter Gittern hätte er gut überstanden: „Überall wo ich hingehe, überlebe ich. Ich passe mich an alles an, denn für mich ist es nicht der Ort, der die Person ausmacht, sondern die Person, die den Ort ausmacht“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Anschließend soll er in ein exklusives Restaurant weitergezogen sein. Das deckt sich mit einem Bericht sowie einem Video der MundoDeportivo.

Am Samstagvormittag meldete sich Alves allerdings über Instagram zu Wort und dementierte die Zitate: „Es ist nicht wahr, dass ich irgendeinem Medienunternehmen ein Interview gewährt habe und ich werde auch kein Interview gewähren, solange das Gerichtsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.“

Brasilianische Zeitschrift soll Kaution bezahlt haben

Fand das Interview also nie statt? Es würde zu einem früheren Bericht passen. Die spanische Journalistin Marisa Blázquez behauptete in der Sendung „Fiesta“, dass eine brasilianische Zeitschrift die Kaution zur Freilassung des ehemaligen Fußballers bezahlt hätte. Im Gegenzug dürfe das Medium eine exklusive Dokumentation über das Leben von Alves produzieren.

{ "placeholderType": "MREC" }