Max Kruse kündigt Comeback an

Er kehrt auf den Rasen zurück: Max Kruse hat noch immer nicht genug vom aktiven Fußball und schließt sich einem neuen Team an.

Doch dieses Mal geht der 36-Jährige, der in den vergangenen Jahren neben sportlichen Leistungen auch mit einigen Skandalen auf sich aufmerksam gemacht hat, bei keinem größeren Klub an den Start.

Ganz im Gegenteil: Der Ex-Profi und 14-malige Nationalspieler, der zuletzt zum Anfang dieser Saison fünf Spiele für Zweitligist Paderborn bestritten hatte, will künftig in der Kreisliga kicken.

Das verriet Kruse jetzt in seinem Podcast „Flatterball“, den er regelmäßig zusammen mit Ex-Teamkollege Martin Harnik aufnimmt. Sein neuer Klub ist der BSV Al-Dersimspor aus Berlin, der mit Kruse künftig deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren dürfte. Hier wird er in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A, Staffel 4 auflaufen.

Max Kruse: Erst Baller League, dann Kreisliga

Doch für sein Comeback muss sich der Ex-Profi offenbar aber erst wieder in Form bringen. „Ich fange jetzt in dieser Woche wieder mit Sport an“, sagte er zu Harnik. Am 28. April steigt das erste Spiel unter seiner Beteiligung.

Dabei ist sich Kruse allerdings noch unsicher, ob er seinem Körper damit nicht zu viel zumutet. „So ein bisschen Kreisliga-Kicken auf Kunstrasen. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist für meine Knochen“, sagte der Offensivspieler, der auch für Werder Bremen, den FC St. Pauli, den SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, den VfL Wolfsburg, Fenerbahce Istanbul und Union Berlin gespielt hatte.

Er wolle „ein bisschen Spaß haben“ - und nebenbei sei der Sport gut für seinen Körper. Zuletzt hatte Kruse auch in der Baller League mitgespielt, wo er mit seinem eigenen Team „Hollywood United“ an den Start gegangen war.

Kruse: „Ich habe jetzt 99,4 Kilo“

Für das Spielen auf dem Großfeld (die Baller League fand in der Halle statt), muss Kruse noch ein wenig an seiner Verfassung arbeiten. „Ich habe jetzt 99,4 Kilo. Ich habe mich gerade auf die Wage gestellt“, verriet er - um dann noch hinzuzufügen: „Aber es sind unter 100 Kilo.“

In welcher Verfassung Kruse bei seinem Comeback sein wird, bleibt abzuwarten. Bei seinem kurzen Engagement in Paderborn fiel er - auch verletzungsbedingt - kaum auf. Die Trennung erfolgte „in gutem gegenseitigen Einvernehmen“, wie der Klub damals erklärte.