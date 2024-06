Matthäus-Kritik an Vinícius Júnior: "Er hat solche Mätzchen gar nicht nötig"

Sollte Toni Kroos Weltfußballer werden? Auch Lothar Matthäus ist dieser Frage in seiner Sky -Kolumne nachgegangen.

„Ich hoffe, dass Toni Kroos bei der Wahl des Ballon d‘Or zumindest in den engen Kreis einbezogen wird“, erklärte Matthäus: „Er hätte es nicht nur aufgrund seines Lebenswerks und seiner Titel, sondern wegen der Art und Weise seines Auftretens verdient.“

Der deutsche Rekordnationalspieler findet: „Wenn er nach der Meisterschaft in Spanien und der Champions League auch noch die EM mit Deutschland gewinnt, dann führt eigentlich gar kein Weg an ihm vorbei.“

Matthäus kritisiert Vinícius

„Ich will gar nicht von Vorbildfunktion sprechen, aber man hat gesehen, was Vinícius Jr. am Samstag veranstaltet hat“, befand Matthäus: „Er beschwert sich völlig zu Recht darüber, dass er häufig im Stadion beleidigt wird, aber ein Ausnahmefußballer wie er hat solche Mätzchen wie die gegen die BVB-Spieler und -Fans doch gar nicht nötig.“