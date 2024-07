Comeback: Weltmeister Thomas Häßler wird Trainer bei Bezirksligist

Der Weltmeister Thomas Häßler hat seine gesundheitlichen Probleme überwunden und kehrt in den Fußball zurück. Er übernimmt das Trainer-Amt bei einem Berliner Amateurverein.

Der Weltmeister Thomas Häßler hat seine gesundheitlichen Probleme überwunden und kehrt in den Fußball zurück. Er übernimmt das Trainer-Amt bei einem Berliner Amateurverein.

Weltmeister Thomas Häßler übernimmt den Trainerposten beim Bezirksligisten FC Spandau 06. Das bestätigte Constantino Lombardo, der Präsident des Berliner Amateurvereins, dem Tagesspiegel . Damit kehrt Häßler zurück an die Seitenlinie, nachdem er im Jahr 2022 seinen Job als Trainer des BFC Preussen wegen gesundheitlicher Probleme aufgeben musste.

Bei der BILD sagte der 58-jährige am Montag: „Ja, ich bin zurück. Dort, wo ich hingehöre – direkt auf den Fußballplatz.“ Seine gesundheitlichen Probleme habe er nun im Griff.

Häßler will mit Landesligist „oben mitspielen“

Mit dem FC Spandau 06, der in der abgelaufenen Saison aus der Landesliga abgestiegen war, will Häßler in der kommenden Saison „oben mitspielen, vielleicht sogar aufsteigen.“