Ex-Spieler: "Nagelsmann ist mir auf den Sack gegangen!"

Eugen Polanski , Trainer der Gladbacher U23, war im vereinseigenen FohlenPodcast zu Gast und hat darüber gesprochen, welchen Anteil Julian Nagelsmann an seiner Entscheidung hatte, Trainer zu werden.

Nagelsmann arbeitete in Hoffenheim mit Polanski zusammen

Nachdem Nagelsmann ihm wieder und wieder „auf den Sack gegangen“ sei, ging Polanski irgendwann mit ins Trainerbüro. Dort habe er geschaut, „wie plant er Training, wie denkt er. Wir haben einen guten Austausch gehabt und dann hat es sich so langsam ergeben.“

Vom heutigen Bundestrainer hat der in der Jugend der Gladbacher ausgebildete Ex-Profi einiges mitgenommen. „Er war wahrscheinlich derjenige, der mich am meisten beeinflusst hat“, sagte Polanski. Er habe „die Art, wie er trainiert hat, wie er Fußball gespielt hat, unglaublich gemocht“.

Nagelsmann und Tuchel „großes Glück“

In seiner Zeit beim 1. FSV Mainz 05 spielte Polanski zudem unter einem weiteren Weltklasse-Trainer: Thomas Tuchel. Auch dieser habe ihn geprägt. Von zwei solch erfolgreichen Fußballlehrern trainiert worden zu sein, beschreibt Polanski als „großes Glück“.

Seit 2022 trainiert der in Polen geborene ehemalige Mittelfeldspieler die U23 der Fohlen. Nach einem dritten Platz in seiner Debütsaison belegte der 38-Jährige mit seinem Team in der vergangenen Spielzeit den zwölften Rang.