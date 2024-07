Unfassbare Szenen bei Copa America: Fans sorgen für Panik-Zustände

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Weil es unter dem großen Andrang der Fans und Temperaturen über 39 Grad zu panikartigen Zuständen an den Einlässen kam, öffneten Ordner die Tore zwischenzeitlich vollends für die Massen. Bilder zeigen verängstigte und schreiende Kinder, das Schlimmste konnte aber offenbar noch verhindert werden.

Fans klettern durch Belüftungsschächte

Besonders verstörend: Ein im Internet kursierendes Video zeigt kolumbianische Fans, die in Belüftungsschächte klettern, um so in die Arena zu kommen.