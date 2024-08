"Einfach durchgedreht": Matthäus erklärt sein Trainer-Aus

Lothar Matthäus hat sein Trainer-Amt beim TSV Grünwald niedergelegt. In einem Interview kritisiert der Rekordnationalspieler nun deutlich das Verhalten mancher Eltern.

Manche Eltern seien „einfach durchgedreht“ redete sich Lothar Matthäus, der jüngst seine Trainertätigkeit bei der U13 des TSV Grünwald beendet hat , den Frust von der Seele. Nachdem er vor einigen Tagen bekanntgegeben hatte, sein Nachwuchs-Amt bei dem Amateurklub niederzulegen, hat der Rekordnationalspieler in einem Interview mit der Bild nun Details zu den Hintergründen seiner Entscheidung genannt.

Mit seiner Mannschaft sei Matthäus dreimal in Folge Meister geworden, zuletzt sogar in die höchste Spielklasse aufgestiegen. Die Erfolge, so der 63-Jährige, seien jedoch manch einem Familienmitglied seiner Spieler wohl „zu Kopf gestiegen.“