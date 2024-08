Testspiel: Tottenham Hotspur - FC Bayern heute live im TV, Stream

Der FC Bayern bestreitet in der Vorbereitung erneut ein Testspiel gegen Tottenham - aus einem bestimmten Grund. So können sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Für den FC Bayern steht in der Vorbereitung auf die neue Saison das nächste Testspiel auf dem Programm. Am Abend geht es ab 18.30 Uhr in London gegen Tottenham Hotspur. Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen beider Klubs innerhalb von kürzester Zeit.