Doppelter Bayern-Hammer! Einigung bei zwei Verteidigern erzielt?

Der FC Bayern gibt offenbar gleich zwei Verteidiger an Manchester United ab. Die Münchner sind sich mit dem englischen Rekordmeister bei Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui einig, wird übereinstimmend berichtet.

Der FC Bayern hat sich mit Manchester United offenbar auf einen Doppel-Transfer von Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui geeinigt. Wie The Athletic zuerst berichtete, erzielten die beiden Rekordmeister beim Verteidiger-Duo eine Übereinkunft.

So soll der Niederländer de Ligt für eine Transfersumme von 45 Millionen Euro nach England gehen, fünf Millionen Euro können in Bonuszahlungen demnach noch oben draufkommen.

De Ligt wohl bald weg - Wende bei Tah?

Sollte der Abgang des Niederländers, der in München zu den Topverdienern zählen soll, tatsächlich über die Bühne gehen, könnte das auch für Bewegung in Bayerns Transferbemühungen um Jonathan Tah von Bayer Leverkusen bringen. Zuletzt kursierten allerdings Gerüchte, dass der Transfer mittlerweile vom Tisch sei - unabhängig von de Ligt.

Während Mazraoui - auch wegen zahlreicher Verletzungen - meist nur Backup war, geht mit de Ligt ein Leistungsträger. Zusammen mit Eric Dier hatte der Oranje-Star in der vergangenen Saison lange die Stamm-Innenverteidigung gestellt. Zudem hatte er sich mit seinen leidenschaftlichen Leistungen in die Herzen der Fans gespielt. Zehntausende hatten sich in einer Petition gegen einen Verkauf des 24-Jährigen ausgesprochen.