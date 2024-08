"Wir haben eine Armee von jungen Nerds auf Kinder losgelassen"

Ewald Lienen ist ein Mann der klaren Worte. Im SPORT1-Podcast Leadertalk schildert der Ex-Bundesligatrainer, was aus seiner Sicht aktuell in Gesellschaft und Fußball-Ausbildung falsch läuft.

Ewald Lienen von EM „begeistert“

Gerade die weniger favorisierten Nationen taten es Lienen an, der selbst viele Jahre im Ausland arbeitete. „Georgien gegen Türkei, das war der erste Aufhänger, wo ich gedacht habe, was ist das denn für eine Leidenschaft? Das Spiel war wie eine Botschaft: So kann Fußball auch sein. Aber auch das ist etwas, was ich aus dieser Europameisterschaft mitnehme, unabhängig davon, wer gewinnt, wie weit wir kommen, gibt es eben noch ein paar andere Werte.“