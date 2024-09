Hoeneß beschimpfte ihn - jetzt der Star eines gesamten Kontinents!

Douglas Costa heuert bei Sydney FC an und spielt künftig unter der Leitung von Sportdirektor Alexander Baumjohann. Der verrät bei SPORT1, welche Erwartungen er an den ehemaligen Bayern-Spieler hat.

Rückkehr zum FC Bayern

Sportdirektor beim Sydney FC ist Alexander Baumjohann, der in Deutschland für Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, den FC Bayern, den 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC spielte. Der 37-Jährige ist seit rund einem Jahr in diesem Job tätig und stolz auf seinen Coup.

Baumjohann ist begeistert

„Das ist historisch für den Verein und für die Liga. Von 2012 bis 2014 hat Alessandro Del Piero bei Sydney FC gespielt, und er ist wahrscheinlich der bislang größte Name in der Geschichte der A-League“, sagt Baumjohann im Gespräch mit SPORT1 . „Mit Douglas Costa ist uns jetzt der Transfer eines ähnlich großen Spielers gelungen. Douglas ist mit 33 jünger als Del Piero, der damals mit 37 Jahren nach Australien gekommen ist.“

Am Samstagabend kam Costa in Sydney an und fuhr am Dienstag gleich mit ins Trainingslager. Am 18. Oktober beginnt die neue Saison in Australien. Sydney FC startet einen Tag später mit dem Derby bei den Western Sydney Wanderers.