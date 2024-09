Überraschung! Weltmeister bei der Baller League

Zwei Fußballlegenden sorgen in der Kleinfeld-Liga „Baller League“ für Aufsehen. In der Kölner Motorworld tauchen tauchen plötzlich Olaf Thon und Mario Basler bei Eintracht Spandau auf.

Am 10. Spieltag der Kleinfeld-Liga tauchten auf einmal zwei prominente Namen in der Kölner Motorworld in Ossendorf auf. Olaf Thon betrat kurz vor Anpfiff der Partie von Eintracht Spandau gegen den FC Nitro in der Baller League den Rasen.