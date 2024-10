"Alle Lampen ausgeschossen!" Kuriose Füllkrug-Anekdote enthüllt

SPORT1 16.10.2024 • 08:24 Uhr Niclas Füllkrug wird bei einem seiner Ex-Vereine erst nicht mit seinen Teamkollegen warm. Ein feucht-fröhlicher Abend ändert alles.

Bei seinem Ex-Verein Hannover 96 hatte Niclas Füllkrug zu Beginn einen schweren Stand. Kurios: Das änderte sich erst, als die Niedersachsen vor dem Aufstieg in die Bundesliga 2017 ein Wintertrainingslager in Spanien absolvierten und es dort richtig krachen ließen.

„An einem Abend waren wir in Sevilla. Und da haben wir uns gemeinsam als Mannschaft alle Lampen ausgeschossen“, verriet sein früherer Mitspieler Martin Harnik in seinem Podcast Flatterball, den er gemeinsam mit Max Kruse betreibt: „Wir haben lustige Sachen erlebt, sind in diesem Trainingslager ganz eng zusammengerückt.“ Davon profitierte vor allem Füllkrug.

In Richtung seines ehemaligen Teamkollegen, der in jener Folge zu Gast war, fügte Harnik hinzu: „Fülle, du hast dich sehr schwergetan, in diese Mannschaft reinzufinden. So richtig angekommen bei uns in der Kabine bist du erst im Trainingslager, als wir ein-, zweimal gemeinsam durch den Tisch getreten haben und wir alle erst gemerkt haben, was du für ein geiler Typ bist.“

„Fülle ist eine Legende“

Füllkrugs Standing in der Mannschaft verbesserte sich in der Folge - auch, weil er immer kleine Beiträge für die Vereinshomepage aufnahm. „Das waren alles so kleine Bausteine, wo wir gemerkt haben: Fülle ist eine Legende, der ist jetzt voll integriert in unsere Mannschaft, auch privat haben wir mehr miteinander gemacht“, sagte Harnik. „Ich erinnere mich an legendäre Spieleabende bei mir zu Hause mit den Frauen, wo wir viel gelacht haben.“

