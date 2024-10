Ballon d'Or: Der Real-Boykott ist kindisch - Kommentar

Die Königlichen haben ihre Teilnahme an der Verleihung des Ballon d‘Or abgesagt. In Madrid ist man beleidigt. Fairplay sieht anders aus. Der SPORT1-Kommentar.

Sie haben es wieder getan! Nachdem am frühen Montagnachmittag durchgesickert war, dass Vinícius Jr. den Ballon d‘Or nicht gewinnen würde, sagte Klub-Boss Florentino Pérez kurzerhand die Teilnahme der Real-Delegation ab . Der bereits gebuchte Flug wurde gecancelt.

Fairplay nicht verstanden

Es ist ein Vorgang, der zeigt, dass man in Madrid den Sinn von Fairplay nicht verstanden und dessen Geist nicht verinnerlicht hat. Sicher, Vinícius hat eine herausragende Saison gespielt. In zahlreichen Spielen war er der entscheidende Mann für Real Madrid. Doch zum Sport gehört eben auch das Verlieren. Und offenkundig waren die Stimmberechtigten (noch) skeptisch, was ihn betrifft. Denn dem Vernehmen nach hat Rodri auch deswegen gewonnen, weil er weniger polarisiert als Vinícius.