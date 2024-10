Klopp? Jetzt schaltet sich Jogi Löw ein: "Kehrt vielleicht gar nicht zurück"

Der Hammer-Wechsel von Jürgen Klopp in besonderer Rolle zu Red Bull beschäftigt auch die Ex-Bundestrainer Joachim Löw und den früheren Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff.

Es war die Hammer-Meldung Mitte der Woche: Jürgen Klopp kehrt ein gutes halbes Jahr nach seinem Abschied als Trainer vom FC Liverpool in den Fußball zurück - in überraschender Funktion. Der 57-Jährige wird mächtiger Strippenzieher bei Red Bull, arbeitet ab dem 1. Januar 2025 als „Head of Global Soccer“ bei dem österreichischen Weltkonzern.