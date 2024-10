Kroos schimpft über deutsches Problem: "Trainieren jeden Tag bis zum Erbrechen"

Toni Kroos legt den Finger in eine viel diskutierte Wunde. Der einstige Weltmeister leidet mit deutschen Top-Athleten - und gibt außerdem Einblicke in sein Selbstverständnis als Team-Player.

Toni Kroos hat sich für eine bessere Bezahlung von Olympia-Athleten ausgesprochen. Der ehemalige Fußball-Weltmeister legte den Finger in eine Wunde, die nach den Spielen von Paris großes Thema war.

Kroos: „Die trainieren jeden Tag bis zum Erbrechen“

„Ich bin da zu weit weg, um über die Gründe zu reden, aber es liegt mit Sicherheit auch an der Bezahlung“, meinte nun auch Kroos: „Da gibt es Sportarten, da machen die Athleten mehr als wir beide (er meint sich und Zverev, Anm. d. Red.) zusammen.“

Kroos weiter: „Die trainieren jeden Tag bis zum Erbrechen, aber die warten gefühlt immer vier Jahre, ob sie bei Olympia erfolgreich sind, um auch mal ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist das Problem: Den Anreiz zu schaffen, wofür lohnt es sich, so viel zu kämpfen.“

Kroos, der bei Real Madrid jahrelang zu den Topverdienern gehörte, sprach außerdem noch über diverse andere Themen - unter anderem über sein Karriereende im Sommer : „Das ständige Reisen, das ständige Wegsein von der Familie haben mich über die Jahre müde gemacht. Vielleicht sage ich in fünf Jahren, es war ein Jahr zu früh, aber im Moment fühlt es sich richtig an.“

Der 34-Jährige ergänzte, dass er als Tennis-Spieler - eine Sportart, der als Kind nachging - noch auf dem Platz stehen würde: „Wäre ich Tennis-Spieler, hätte ich noch nicht aufgehört. Du sitzt jetzt mit deinem Bruder hier und nimmst einen Podcast auf. Geht im Team-Sport nicht. Du entscheidest, ob du Frau und Kinder auf Turniere mitnimmst. Du entscheidest, wer ist dein Team, wer sitzt in der Box und wer schläft in der Nacht vorm Spiel in deinem Bett. Das hast du im Team-Sport nicht.“