Neuanfang des "betrunkenen Pferdes": Eine besondere Rettungsmission

Einst läuft Stürmer Andy Carroll für den FC Liverpool auf, nun will er einem abgestürzten Traditionsklub zu neuem Glanz verhelfen.

Einst läuft Stürmer Andy Carroll für den FC Liverpool auf, nun will er einem abgestürzten Traditionsklub zu neuem Glanz verhelfen.

Im Januar 2012, rund ein Jahr nachdem Andy Carroll überstürzt von Newcastle United zum großen FC Liverpool wechseln musste, fällte Guardian-Kolumnis Barney Ronay über den britischen Angreifer ein vernichtendes Urteil. Er sei wie ein „betrunkenes Pferd“, sein Passspiel erinnere zudem an eine Person, die „eine alte Radkappe am Straßenrand vor sich her kickt.“