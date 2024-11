Bierhoffs überraschende Reaktion auf die Wahl von Donald Trump

Im Hinblick auf die anstehenden sportlichen Großereignisse in den USA sieht der ehemalige DFB-Direktor die Wahl von Donald Trump als Präsident als gute Voraussetzung.

Oliver Bierhoff hat sich positiv über die Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten geäußert. Im Hinblick auf die in den nächsten Jahren anstehenden Sport-Großereignisse in den USA sagte der ehemalige DFB-Direktor in der Sport Bild: „Ich bin sicher, dass sich Trump und Amerika als Top-Sportnation bei der WM 2026 und Olympia 2028, aber auch schon bei der Klub-WM im nächsten Jahr darstellen wollen und werden.“