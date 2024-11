Ein Superstar adelt BVB-Kapitän Emre Can

SPORT1 07.11.2024 • 15:05 Uhr Dieses Video wird Dortmunds Spielführer Emre Can mit Genugtuung zur Kenntnis genommen haben: Paul Pogba bezeichnet ihn als den härtesten Gegenspieler, mit dem er es auf seiner Position je zu tun hatte.

BVB-Kapitän Emre Can hat zuletzt öfters mit einem Mangel an Wertschätzung für sich gehadert - bei Paul Pogba kann er sich nicht beklagen.

Der derzeit noch wegen einer Doping-Verurteilung gesperrte Star aus Frankreich hat Can in einem Video des Youtuber IShowSpeed in höchsten Tönen gelobt.

Paul Pogba verneigt sich vor Emre Can

Auf die Frage, wer der stärkste Verteidiger gewesen sei, gegen den der Franzose je gespielt habe, antwortete Pogba: „Im Mittelfeld würde ich sagen: Emre Can. Erinnerst du dich an Emre Can? Gegen ihn war es schwer.“

Als der Youtuber dem entgegnete, dass der Profi von Borussia Dortmund kein Verteidiger, sondern ein Mittelfeldspieler ist, antwortete Pogba: „Ja, aber sie verteidigen ja gegen mich, wenn wir gegeneinander antreten.“

Pogba und Can sind bereits oft in den Trikots ihrer Nationalmannschaften aufeinandergetroffen. Zudem spielten beide gleichzeitig in der Premier League. Can spielte von 2014 bis 2018 beim FC Liverpool, Pogba von 2016 bis 2022 bei Manchester United.

Später bezeichnete der 31-Jährige auch noch N‘Golo Kanté von Al-Ittihad und den vereinslosen Sergio Ramos als härteste Gegenspieler seiner bisherigen Karriere.

Pogba wegen Doping-Befund gesperrt

Pogba hat wegen seiner Sperre aktuell Zeit für Auftritte bei Influencern: Der Franzose wurde Anfang 2024 wegen eines Dopingvergehens gesperrt. Im Sommer 2023 wurde bei Pogba ein erhöhter Testosteronspiegel gemessen.

Der Fußballer beharrt darauf, nicht wissentlich gedopt zu haben, sondern ein von einem Arzt verschriebenes Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen zu haben. Seine Strafe wurde im Oktober vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) von vier Jahren auf 18 Monate reduziert.

