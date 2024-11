Podcast: "Flutlicht an!" mit Britta Carlson: Britta Carlson: Bronze-Medaille 2004 für die Tonne

Hinter der Kielerin liegen turbulente Monate. Auf das sportliche Hoch bei der EM 2022 mit der Nationalelf folgt 2023 zunächst das Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. „Wenn man bei der WM versagt – so empfindet man das ja auch – hat man erstmal Selbstzweifel“, erzählt Carlson.

Der nächste Schritt: Mehr als nur Co-Trainerin?

„Ich hatte nie das innerliche Bedürfnis, Cheftrainerin zu werden.“ Doch Menschen wachsen eben an ihren Aufgaben, und die zwei Spiele als Bundestrainerin bewegen etwas in ihr: „Jetzt ist es so, dass ich mir das durchaus gut vorstellen könnte und das auch gerne machen möchte, um meine eigenen Ideen umzusetzen.“ Allerdings auf Vereinsebene – oder im Ausland.

Für den Job verlässt Carlson den VfL Wolfsburg, wo sie gerade die Möglichkeit ausgeschlagen hat, nach ihrer Zeit als Spielerin und Co- selbst Cheftrainerin zu werden: „Ich habe gefühlt, dass mir noch ein bisschen was fehlt.“

Olympia als perfekter Abschluss

Das olympische Fußballturnier in Frankreich ist ihr erstes, auch wenn fast sämtliche Quellen sie als Spielerin in den Kader des Teams von 2004 schreiben. „Überall steht ja auch, ich hätte Bronze geholt, was mich immer nervt.“ Tatsächlich steht die Kielerin damals im erweiterten Kader, rückt aber nicht nach und ist deswegen in Griechenland überhaupt nicht dabei.