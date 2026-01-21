Legenden-Duell im Anfield: Klopp vor Rückkehr auf die Trainerbank

Dominik Hager 21.01.2026 • 19:34 Uhr Jürgen Klopp kehrt wohl auf die Trainerbank zurück. Der 58-Jährige wird im Rahmen eines Legenden-Spiels zwischen Liverpool und Dortmund als Coach auftreten.

Eigentlich fühlt sich Jürgen Klopp in seiner Rolle als Global Head of Soccer für Red Bull absolut wohl. Dennoch steht der 58-Jährige nun vor der Rückkehr auf die Trainerbank - wenn auch nur für ein Spiel. Laut Informationen der Bild wird Klopp beim Legenden-Spiel zwischen dem FC Liverpool und Borussia Dortmund an der Seitenlinie stehen.

Klopp wird dabei das Liverpool-Team coachen. Das Legenden-Duell seiner beiden Ex-Klubs steigt am 28. März an der Anfield Road und dient dem guten Zweck. Die Erlöse gehen an soziale Projekte der BVB-Stiftung „leuchte auf“. Diese wird auch vom FC Liverpool gefördert.

Das Legenden-Match wird wie ein normales Fußballspiel über zweimal 45 Minuten abgehalten. Der Ticket-Verkauf läuft bereits. Für rund 34 Euro besteht die Chance, die ehemaligen Profis beider Klubs live auf dem Platz zu erleben. Wer genau bei dem Spiel dabei sein wird, geht aus dem Bericht der Bild nicht hervor.

Klopp mit großen Erfolgen in Dortmund und Liverpool

Dortmund und Liverpool verbindet das legendäre Duell im Finale des Europapokals der Pokalsieger im Jahr 1966, welches die Borussen nach Verlängerung mit 2:1 für sich entscheiden konnten. Jürgen Klopp war damals noch nicht geboren, verkörpert aber wie kein anderer aktuell die Liverpool-Dortmund-Verbindung.

Der langjährige Coach hat Dortmund von 2008 bis 2015 trainiert und mit dem Team zweimal die Meisterschaft gewonnen. Anschließend war er von 2015 bis 2024 für Liverpool tätig und gewann mit den Reds sowohl die Premier League als auch die Champions League.

Klopp plant wohl noch keine Rückkehr in den Trainer-Job