3. Liga: Michael Welling im Gespräch nach Rassismus-Eklat bei Duisburg gegen Osnabrück

Michael Welling: Auch zwei Tage nach den Geschehnissen in Duisburg steht für mich fest: Die Entscheidung, nicht wieder auf das Spielfeld zurückzukehren und damit das Spiel nicht fortzusetzen, war richtig und konsequent. Wir können keine Form von rassistischem bzw. allgemein diskriminierendem Verhalten akzeptieren, hier gibt es Null-Toleranz. Wir haben uns mit der Entscheidung nicht nur mit unserem Spieler Aaron Opoku solidarisiert, wir haben gleichzeitig auch ein Signal gesendet, dass Diskriminierung und Rassismus in Stadion und in unserer Gesellschaft allgemein zwar existent sind, wir uns aber mit Haltung in Form von Handlungen dagegen wehren und auflehnen müssen.