Eintracht Frankfurt: Abschied? So ist der Stand bei Filip Kostic

Die Gerüchte? Sie belasten den 28-Jährigen nicht, Kostic geht seiner Arbeit unverändert professionell nach. Er fühlt sich in Frankfurt pudelwohl. Er weiß, was er an dem Klub hat, bei dem er nach schwierigen vier Jahren in Stuttgart und Hamburg aufblühte und zum international angesagten Profi reifte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)