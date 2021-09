Bundesliga: Roman Bürki mit Absage an FC Basel, Frage der Loyalität?

Es ist eine außergewöhnliche Situation, denn Bürki dürfte als Nummer drei hinter Gregor Kobel und Marwin Hitz kaum Chancen auf Einsätze für die Schwarz-Gelben haben. In der vergangenen Saison hatte Bürki seinen Stammplatz in der Rückrunde an seinen Landsmann Hitz verloren. Nun wurde den beiden mit einem deutlich jüngeren Landsmann eine neue Nummer eins vor die Nase gesetzt.