FC Bayern: Nagelsmann, Sabitzer und Upamecano vor brisanter Rückkehr nach Leipzig

Auch Sabitzer ist gespannt, was auf ihn und seine Bayern in Leipzig zukommt: „Schwer zu sagen, was uns für ein Empfang erwartet. Ich kann nur sagen, dass ich sechs Jahre in Leipzig verbracht habe und eine super Zeit dort hatte. Ich habe dem Verein und der Stadt schon viel zurückgegeben, habe mich immer sehr wohlgefühlt. Auch wenn es brisant wird, freue ich mich darauf, am Samstag nach Leipzig zurückzukommen.“