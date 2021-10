Bundesliga, FC Bayern: Muss Toppmöller bei Union zum Nagelsmann werden?

Nagelsmann ließ indes keine Kritik an seinen Stellvertretern zu. „Mit mir an der Seitenlinie hätten wir auch nicht gewonnen“, sagte er, aber betonte zugleich: „Ich würde auch nach einem 0:3 oder 0:4 rumschreien, um der Mannschaft zu helfen.“ Er selbst habe sogar in seinen eigenen vier Wänden in der Isolation geschrien, berichtete Nagelsmann, der den Untergang seiner Mannschaft nur vor dem Bildschirm verfolgen konnte, wenngleich er mit seinem Team um Video-Analyst Benjamin Glück während des Spiels in ständigem Austausch stand.